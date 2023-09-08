تصفيات يورو 2024 - فرنسا تضع قدما في البطولة بالفوز على أيرلندا.. وهولندا تضرب اليونان بثلاثية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - الأرجنتين - فرنساذ

تغلب منتخب فرنسا على ضيفه منتخب أيرلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات يورو 2024.

تقدمت فرنسا مبكرا بواسطة أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد في الدقيقة 19، بعد تمريرة من كيليان مبابي نجم مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 48 أضاف ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الجديد الهدف الثاني.

أخبار متعلقة:
نيمار: لا أعلم إذا كان الدوري السعودي أفضل من الفرنسي "خذيته غصب".. الاتحاد يعلن التعاقد مع فيصل الغامدي ويرد صاعا قديما لـ أهلي جدة قطر تخسر من كينيا وديا منتخب مصر بزيه التقليدي أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة التي يتأهل أولها وثانيها إلى منافسات يورو 2024، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

فرنسا حققت العلامة الكاملة من 5 مباريات، بينما يليها هولندا بـ 6 نقاط من 3 مباريات، واليونان بـ 6 نقاط من 4 مباريات.

فيما تجمد رصيد أيرلندا عند 3 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط من 4 مباريات.

وتغلب منتخب هولندا على اليونان بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مارتن دي رون في الدقيقة 17 وكودي جاكبو في الدقيقة 31 وفاوت فيجورست في الدقيقة 39.

هدف دي رون كان الأول له مع منتخب هولندا في 38 مباراة دولية، ومن التسديدة رقم 13.

وتعود فرنسا لتلك المنافسات مرة أخرى بمواجهة هولندا في 13 أكتوبر المقبل.

بينما تلعب هولندا مع أيرلندا المباراة المتبقية لكل منهما في 10 سبتمبر الجاري.

منتخب فرنسا تصفيات يورو 2024
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - فنلندا تشعل الصراع مع الدنمارك وسلوفينيا.. وليفا يقود بولندا للفوز صانع ضربة المغرب الأولى في المونديال.. صابيري ينتقل إلى الفيحاء السعودي يويفا يحدد موعد اختيار البلدان المنظمة ليورو 2028 و2032 بايرن يعلن: موسيالا لن ينضم إلى منتخب ألمانيا الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت
أخر الأخبار
ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. أمرابط خارج معسكر المغرب بسبب الإصابة ساعة | الوطن العربي
تصفيات يورو 2024 - فنلندا تشعل الصراع مع الدنمارك وسلوفينيا.. وليفا يقود بولندا للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة 14 - بلدية المحلة يتعاقد مع مصطفى صبحي ساعة | الكرة المصرية
إسماعيل يوسف يكشف موافقة لجنة إدارة الزمالك على استمرار علاج لاعبه مريض السرطان ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا – تنزانيا توقف انتصارات الجزائر وترافقها إلى النهائيات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات يورو 2024 - فرنسا تضع قدما في البطولة بالفوز على أيرلندا.. وهولندا تضرب اليونان بثلاثية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - قبل مواجهة مصر.. تونس في صدارة الترتيب بثلاثية أمام بوتسوانا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
نيمار: لا أعلم إذا كان الدوري السعودي أفضل من الفرنسي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل