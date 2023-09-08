تصفيات يورو 2024 - فرنسا تضع قدما في البطولة بالفوز على أيرلندا.. وهولندا تضرب اليونان بثلاثية

تغلب منتخب فرنسا على ضيفه منتخب أيرلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات يورو 2024.

تقدمت فرنسا مبكرا بواسطة أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد في الدقيقة 19، بعد تمريرة من كيليان مبابي نجم مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 48 أضاف ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الجديد الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة التي يتأهل أولها وثانيها إلى منافسات يورو 2024، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

فرنسا حققت العلامة الكاملة من 5 مباريات، بينما يليها هولندا بـ 6 نقاط من 3 مباريات، واليونان بـ 6 نقاط من 4 مباريات.

فيما تجمد رصيد أيرلندا عند 3 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط من 4 مباريات.

وتغلب منتخب هولندا على اليونان بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مارتن دي رون في الدقيقة 17 وكودي جاكبو في الدقيقة 31 وفاوت فيجورست في الدقيقة 39.

هدف دي رون كان الأول له مع منتخب هولندا في 38 مباراة دولية، ومن التسديدة رقم 13.

وتعود فرنسا لتلك المنافسات مرة أخرى بمواجهة هولندا في 13 أكتوبر المقبل.

بينما تلعب هولندا مع أيرلندا المباراة المتبقية لكل منهما في 10 سبتمبر الجاري.