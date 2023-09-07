كاف يحدد موعد اختيار البلد المضيف لـ أمم إفريقيا 2025 و2027.. في الجول يكشف المرشحين النهائيين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تحديد يوم 27 سبتمبر موعدا لاختيار البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وسيتم اتخاذ القرار بهذا الصدد من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي في القاهرة.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عبر الموقع الرسمي: "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة ستسهم كثيرا في الاستدامة والتنافس بالكرة الإفريقية بالإضافة إلى جاذبيتها".

وأضاف "سنجتمع مجددا في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لاتخاذ قرارات بشأن البلاد المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وأوضح "أيضا سيستضيف كاف خلال الأسابيع المقبلة الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية التي تمثل أنجح وأكبر الأندية في إفريقيا".

على الجانب الآخر علم FilGoal.com بالقائمة النهائية للمرشحين لاستضافة البطولتين.

وترشحت الجزائر لاستضافة البطولتين، حيث تنافس المغرب وملفا مشتركا بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025.

أما في نسخة 2027، فتنافس السنغال، وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا تحت مسمى ملف شرق إفريقيا.

2025: المغرب - الجزائر - نيجيريا وبنين (ملف مشترك)

2027: الجزائر - السنغال - تنزانيا وكينيا وأوغندا (ملف مشترك باسم شرق إفريقيا)