تصفيات كأس إفريقيا - غانا وأنجولا يحجزان مقعديهما في النهائيات

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

احتفال منتخب غانا بهدف في شباك كوريا الجنوبية

حجز منتخبا غانا وأنجولا مقعديهما في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير القادمين بمشاركة 24 منتخبا.

ووصل عدد المنتخبات التي ضمنت مقاعدها في البطولة وعلى رأسهم مصر بتأهل غانا وأنجولا إلى 17 منتخبا.

وتغلب المنتخب الغاني 2 / 1 على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الخامسة.

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وقلب المنتخب الغاني تأخره بهدف نظيف حمل توقيع لويس مافوتا في الدقيقة 25، بعدما رد بهدفين أحرزهما محمد قدوس وإرنست نوواما في الدقيقتين 43 و88.

وصعد منتخب غانا لكأس الأمم الأفريقية بعد رفع رصيده إلى 12 نقطة في قمة جدول ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب أنجولا.

في المقابل عاد منتخب أنجولا للمشاركة مجددا في المسابقة، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة أنجولا ومدغشقر ضمن الجولة السادسة.

المنتخب الأنجولي كان بحاجة للحصول على نقطة التعادل فقط في لقائه مع منتخب مدغشقر، ليضمن التأهل لنهائيات أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

غانا أنجولا أمم إفريقيا
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