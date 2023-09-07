كاف يحدد موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 22:06

كتب : محمد عبد العظيم

كأس السوبر الإفريقي 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد طرح تذاكر كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة الطائف كأس السوبر يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

ويبدأ طرح التذاكر يوم السبت الموافق 9 سبتمبر في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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