بيرسي تاو: هذا سبب المشاركة في 75 دقيقة فقط

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

كشف بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا خطة الأهلي لتقليل إصاباته طيلة الموسم.

ويستعد تاو لمواجهة ناميبيا وديا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال تاو لـ 10 bet: "ما يحدث في الأهلي الآن أنني لا ألعب 90 دقيقة كاملة".

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وأضاف "لا أعلم إذا لحظتم ذلك، دائما أصاب بعد الدقيقة 75، لذلك ألعب أقل، وكذلك أتدرب كثيرا في صالة التدريبات قبل وبعد المباراة، لا زالت أسير على برنامج، وأحاول تقوية قدمي والجزء العلوي، وهذا هو السر".

وأكمل من خلال الحديث الذي خضناه، اتفقنا أن الحمل البدني كان عاليا، والسفر له دور في إصاباتي، الأولى عندما انضممت للمنتخب كنا حينها في الفترة التحضيرية وأصبت، والثانية جاءت في وقت متأخر من عمر المباراة بعدما كان مفترضا أن أخرج".

وأتم "ليس من الجيد أن استبدل لكن يفعلون ذلك من أجل أن أكون قادرا على المشاركة في الموسم بأكمله، ولا أعلم هل سيتغير هذا الأمر هذا الموسم".

Image @10bet

وخاض بيرسي تاو 40 مباراة الموسم الماضي مساهما في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر وكأس مصر 2022.

وخاض تاو 13 مباراة كاملة الموسم المنقضي من أصل 40 بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

وفي حوار آخر قال لـ " soccerladuma": "أنا سعيد بشعوري أنني جيد مجددا، مررت بوقت صعب بسبب الإصابات، لكنني آمل أن يكون ذلك جزءا من الماضي وأريد المواصلة".

وعن مستقبله أجاب قائلا: "لم يكن ذلك مشكلة بالنسبة لي، أنا دائما موجود ولست جديدا على كرة القدم وأتفهم ذلك".

ويتبقى موسما وحيدا في عقد تاو مع الأهلي والذي ينتهي في 2024.

وخاض تاو إجمالا 74 مباراة مع الأهلي سجل 18 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات.

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