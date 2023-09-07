مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزية خمسة مرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بمسابقة الدوري.

ويتنافس أنجيلوس بوستيكولوجو المدير الفني لتوتنام وديفيد مويس مدرب وست هام مع ثلاثي الكبار.

إذ تشمل القائمة كل من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ويورجن كلوب مدرب ليفربول وأخيرا ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال.

ولم يخسر أي مدرب من المدربين الخمسة أي مباراة في الجولات الثلاثة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وجاءت أرقام المدربين الخمسة كالآتي:

- أنجيلوس بوستيكولوجو (توتنام):

حافظ مدرب توتنام الجديد على سجل فريقه بدون خسارة في الجولات الثلاثة الأولى، ويعتبر بوستيكولوجو أول مدرب أسترالي يقود فريق إنجليزي في الدوري.

وفاز توتنام في مباراتي بورنموث ومانشستر يونايتد بينما تعادل مع برينتفورد.

- ديفيد مويس (وست هام):

قاد مويس فريق وست هام لتحقيق الفوز في مباراتين ضد كل من تشيلسي وبرايتون بينما تعادل مع بورنموث.

ويتواجد وست هام في وصافة ترتيب الدوري لشهر أغسطس بالرغم من خسارة ديكلان رايس نجم الفريق والمنتقل حديثا إلى أرسنال.

- يورجن كلوب (ليفربول):

حقق كلوب أيضا الفوز في مباراتين بينما تعادل مرة كانت أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية.

وتغلب ليفربول على فريقي بورنموث ونيوكاسل، وكان الانتصار ضد الأخير قاتلا بقلب النتيجة إلى هدفين مقابل هدف واحد بثنائية داروين نونيز.

- ميكيل أرتيتا (أرسنال)

مثل الثلاثي السابق، لم يتعرض أرتيتا للخسارة في أغسطس وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة.

وتغلب أرسنال على نوتنجهام فورست وكريستال بالاس بينما تعادل أمام فولام.

- بيب جوارديولا (مانشستر سيتي):

بالعلامة الكاملة، نجح جوارديولا في تحقيق الفوز في مباريات أغسطس الثلاثة بالدوري.

وتغلب مانشستر سيتي على فرق بيرنلي ونيوكاسل وشيفيلد.

وكان جوارديولا قد حقق جائزة أفضل مدير فني للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.