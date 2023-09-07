غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من المسابقة.

وتواجد رودري من مانشستر سيتي مع غياب لاعبي أرسنال وليفربول في التنافس على الجازة.

وأقيمت ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي، ولم يحقق أي لاعب من الستة المتنافسين الفوز في المباريات الثلاثة سوى رودري لاعب مانشستر سيتي.

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ويتنافس مع رودري كل من جارود بوين لاعب وست هام، وجيمس ماديسون لاعب توتنام وبريان مبيومو لاعب برينتفورد وكاورو ميتوما لاعب برايتون وتايوو أوونيي.

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وجاءت أرقام قائمة اللاعبين المتنافسين كالآتي:

- رودري (مانشستر سيتي):

شارك في الجولات الثلاثة وحقق الفوز في جميع المباريات، ونجح رودري في تسجيل هدفين وصناعة هدف خلال المباريات الثلاثاة.

وسجل رودري هدفا قاتلا في شباك شيفيلد ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لمانشستر سيتي، وبات أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تمريرا للكرة في الشهر الماضي بـ 361 تمريرة.

- كاورو ميتوما (برايتون):

حقق ميتوما الفوز مع برايتون في مباراتين من الثلاثة، بينما تعرض فريقه للخسارة مرة.

وسجل ميتوما هدفا رائعا أمام ولفرهامبتون وصنع اثنين آخرين، كما كان ثالث أكثر لاعب صناعة للفرص بـ 11 فرصة.

- بريان مبيومو (برينتفورد):

سجل مبيومو ثلاثة أهداف مع برينتفورد وحقق فريقه الفوز مرة وتعادل مرتين في شهر أغسطس.

لم يتعرض برينتفورد للهزيمة في الدوري، وسدد مبيومو على المرة سبع تسديدات نجح في تسجيل ثلاثة منهم.

- جيمس ماديسون (توتنام):

حقق ماديسون الفوز مرتين مع توتنام من المباريات الثلاثة وتعادل فريقه مرة.

وساهم ماديسون في ثلاثة أهداف، بتسجيل هدف وصناعة 2 آخرين.

- جارود بوين (وست هام):

لم يتعرض وست هام للخسارة في المباريات الثلاثة الأولى بانتصارين وتعادل.

وساهم بوين في ثلاثة أهداف إذ سجل هدفين وصنع هدفا.

- تايو أوونيي (نوتنجهام فورست):

رغم خسارة نوتننجهام في مباراتين من أصل ثلاثة، إلا أن الجولات الثلاثة شهدت تألق النيجيري أوونيي.

وسجل أوونيي ثلاثة أهداف مع نوتنجهام.

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