رئيس فلومنينسي: رفضت انتقال أندري إلى ليفربول في الصيف.. ولن أمانع خلال يناير

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أوضح ماريو بيتنكورت رئيس فلومنينسي البرازيلي أنه رفض انتقال أندري لاعب الوسط بالفريق إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأنه لا يمانع رحيله في يناير المقبل.

وظهر اسم أندري على رادار ليفربول الشهر الماضي حين فشل النادي في التعاقد مع الثنائي موسيس كايسيدو وروميو لافيا الذي انتقل إلى تشيلسي.

وقال بيتنكورت في تصريحات لشبكة ESPN: "انتقال أندري إلى ليفربول؟ تواصل معي المدير التنفيذي لليفربول بشكل مباشر من أجل ضم أندري".

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وأضاف "قلت له إنني لا أبيع لاعبين حاليا، ولن أتخلي عن أحد هذا الصيف".

وتابع "يمكننا بدء المفاوضات إذا كنت تريد شراء اللاعب الآن على أن يكون انضمامه إلى ليفربول في يناير، أما إذا كنت تريد الانتظار حتى ديسمبر فلنتحدث في ديسمبر".

أندري - 22 عاما - يعتبر أحد أهم لاعبي فلومنينسي هذا الموسم، إذ شارك في 43 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 40 مباراة بشكل أساسي.

يمتد عقد أندري مع النادي البرازيلي إلى ديسمبر 2026.

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ونجح ليفربول هذا الصيف في ضم رباعي الوسط أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي ووتارو إندو وريان جرافينبيرخ.

وذلك بعد رحيل جوردن هندرسون وفابينيو وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

ليفربول أندري فلومنينسي
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