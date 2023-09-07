الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات

أرسل اتحاد الكرة خطابا لأندية دوري الدرجة الثانية أ (دوري المحترفين) بجدول مباريات الجولات الـ 3 الأولى من الموسم.

وكشف نادي دكرنس عن جدول المباريات المُرسل للنادي من اتحاد الكرة.

ويبدأ الموسم يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري في الرابعة عصرا.

وخلال ذلك اليوم ستقام مباريات كل من:

طنطا × راية – نادي طنطا

دكرنس × المصرية للاتصالات – ستاد حمدينو عبد الجليل

جمهورية شبين × غزل المحلة – نادي جمهورية شبين

حرس الحدود × أبو قير للأسمدة – ستاد حرس الحدود

بروكسي × القناة – ستاد بروكسي

السكة الحديد × لافيينا – ستاد السكة الحديد

وتختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء:

وادي دجلة × مصر للمقاصة – ستاد الأهلي we السلام

النصر للتعدين × بترول أسيوط – ستاد النصر للتعدين

بتروجت × أسوان – ستاد الكلية الحربية

النجوم × مكادي – ستاد السكة الحديد

ويقام دوري المحترفين للدرجة الثانية في الموسم المقبل من مجموعة واحدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وبمشاركة 20 فريق.

سيصعد صحابا المركزين الأول والثاني في الترتيب إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري الدرجة الثانية (ب) لتحديد المتأهل الثالث للدوري الممتاز.