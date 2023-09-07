تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

خيسيه رودريجيز - سامبدوريا

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي انضمام الإسباني خيسي رودريجيز لصفوف الفريق.

خيسي

النادي : لاعب حر

وأشار الفريق لتوقيع اللاعب على عقود مبدئية في انتظار وصوله لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود النهائية.

وجاءت تجربة اللاعب البالغ 30 عاما الأخيرة بقميص سامبدوريا بنهاية الموسم الماضي.

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ويأتي انضمام خيسي لصفوف كوريتيبا بعد الجزائري إسلام سليماني. (طالع التفاصيل)

خيسي (30 عاما) تكوّن في أكاديمية ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول بشكل دائم في 2013، وخاض مع الميرنجي 94 مباراة، سجّل خلالها 18 هدفا وصنع 15، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2014 و2016.

وانتقل خيسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يظهر بقميص الفريق الفرنسي العاصمي إلا في 18 مناسبة فقط واكتفى بتسجيل هدفين، وقضى أغلب تلك السنوات في إعارات إلى أندية أخرى.

باريس سان جيرمان أعار خيسي إلى لاس بالماس، ثم ستوك سيتي، ثم ريال بيتيس، ثم سبورتنج لشبونة، ثم انضم للاس بالماس نهائيا في 2021 ثم أنقرة جوتشو التركي.

وخاض في النصف الثاني من الموسم الماضي 11 مباراة بقميص سامبدوريا سجل هدفا وصنع آخر في الدوري الإيطالي لكنها لم تكن كافية وهبط الفريق للدرجة الثانية.

خيسي رودريجيز الدوري البرازيلي كوريتيبا
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