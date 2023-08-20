العربي الثالث في أرض السامبا.. كوريتيبا البرازيلي يعلن ضم إسلام سليماني

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي ضم الجزائري إسلام سليماني بتوقيع عقد مبدئي.

إسلام سليماني النادي : أندرلخت

وسيصل اللاعب إلى البرازيل للانتقال بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأصبح سليماني ثاني جزائري يلعب في الدوري البرازيلي بعد خالد خروبي الذي ارتدى قميص فيتوريا موسم 2003 و2004.

كما ارتدى الإماراتي عبد الله الكمالي قميص أتليتكو باراناينسي في موسم موسم 2008-2009.

وأعلن كوريتيبا ضم الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر قبل بداية المباراة ضد فلامنجو في الجولة 20 من الدوري البرازيلي.

ويحتل كوريتيبا المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة عقب نهاية الدور الأول من الدوري البرازيلي.

ونشر النادي عبر حسابه على "تويتر" خريطة الجزائر ويتوسطها شعار النادي.

ثم أعلن ضم اللاعب بعد توقيعه عقدا مبدئيا بعد مفاوضات بدأت منذ يونيو الماضي.

المهاجم البالغ 35 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد وانضم لسبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون.

وفي آخر عامين ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت.

ويتصدر سليماني ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده بـ 41 هدفا في 93 مباراة دولية.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.