غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي

يغيب حمزة علاء حارس منتخب مصر الأولمبي والأهلي يغيب عن ودية روسيا للمحليين.

ويلتقي منتخب مصر اليوم الخميس مع منتخب روسيا في السابعة مساءً باستاد السويس فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وسيغيب علاء بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز الطبي إراحته حرصا على سلامته.

وأشار الاتحاد إلى هناك اتفاق مسبق بين محمد بركات وخالد بيبو مدير الكرة بالأهلى على انضمام لاعبي الأهلى الدوليين: حمزة علاء وأحمد نبيل ورأفت خليل إلى الاهلى بعد ودية الخميس فى إطار ارتباط الاهلى باستعدادات لـ السوبر الإفريقي.

وسبق أن صرّح محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "ثلاثي الأهلي سيترك معسكر منتخب مصر الأولمبي عقب مباراة روسيا غدا الخميس".

وأشاد جمال علام رئيس الاتحاد بمجهودات روجيرو ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح.

وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الإثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأولمبي الروسي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

قائمة المنتخب الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش - أحمد عاطف قطة - مصطفى أشرف

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - بلال مظهر.