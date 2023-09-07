غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 00:18

كتب : أحمد الخولي

حمزة علاء

يغيب حمزة علاء حارس منتخب مصر الأولمبي والأهلي يغيب عن ودية روسيا للمحليين.

ويلتقي منتخب مصر اليوم الخميس مع منتخب روسيا في السابعة مساءً باستاد السويس فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وسيغيب علاء بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز الطبي إراحته حرصا على سلامته.

أخبار متعلقة:
المنتخب الأولمبي لـ في الجول: ثلاثي الأهلي خارج المعسكر بعد مباراة روسيا الأولى الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي الأولمبي يضم ثنائي البنك الأهلي وفاركو

وأشار الاتحاد إلى هناك اتفاق مسبق بين محمد بركات وخالد بيبو مدير الكرة بالأهلى على انضمام لاعبي الأهلى الدوليين: حمزة علاء وأحمد نبيل ورأفت خليل إلى الاهلى بعد ودية الخميس فى إطار ارتباط الاهلى باستعدادات لـ السوبر الإفريقي.

وسبق أن صرّح محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "ثلاثي الأهلي سيترك معسكر منتخب مصر الأولمبي عقب مباراة روسيا غدا الخميس".

Image

وأشاد جمال علام رئيس الاتحاد بمجهودات روجيرو ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح.

وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الإثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأولمبي الروسي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

Image

قائمة المنتخب الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش - أحمد عاطف قطة - مصطفى أشرف

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - بلال مظهر.

الأهلي منتخب مصر الأولمبي حمزة علاء
نرشح لكم
إبراهيم عادل: أتمنى الاحتراف إذا سنحت لي الفرصة.. ونسعى للفوز على إثيوبيا رغم التأهل بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمباراتي إثيوبيا و تونس فيتوريا: نريد التطور والابتكار بشكل أقوى كفريق واحد رباعي الأهلي يصل إلى معسكر منتخب مصر فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد القديم في صفوف منتخب مصر الأهلي يعلن خروج 7 لاعبين من معسكر النمسا للانضمام لمنتخب مصر الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين بعد الإعلان الرسمي.. هل سيلعب منتخب مصر الأولمبي ضد فريق روسيا الأول؟
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات 20 دقيقة | الدرجة الثانية
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري 24 دقيقة | السعودية
تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي 37 دقيقة | أمريكا
غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي 46 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد رفض طلبنا وجلسة جديدة لتقريب وجهات النظر 53 دقيقة | كرة يد
الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا 55 دقيقة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة ساعة | المحترفون
الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر