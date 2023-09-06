المنتخب الأولمبي لـ في الجول: ثلاثي الأهلي خارج المعسكر بعد مباراة روسيا الأولى

توصل الأهلي لاتفاق بشأن ثلاثي منتخب مصر الأولمبي مع مسؤولي المنتخب.

ويتواجد أحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل وحمزة علاء في منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في مباراتي روسيا الوديتين.

وصرّح محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "ثلاثي الأهلي سيترك معسكر منتخب مصر الأولمبي عقب مباراة روسيا غدا الخميس".

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراته الودية الأولى ضد روسيا للمحليين غدا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

ويستمر معسكر المنتخب حتى يوم 11 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب روسيا للمحليين يوم 7 سبتمبر، والثانية أمام منتخب روسيا الأوليمبي يوم 11 من نفس الشهر فى ختام المعسكر.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

قائمة المنتخب الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش - أحمد عاطف قطة - مصطفى أشرف

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - بلال مظهر.