الكرة الذهبية - صلاح ينافس 30 مرشحا.. وعودة ميسي وغياب رونالدو ونيمار

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 21:40

كتب : إسلام أحمد

الكرة الذهبية - 2021-2022

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عن موسم 2022-23 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

كما ترشح الحارس المغربي ياسين بونو لأول مرة لجائزة أفضل لاعب، وتواجد أيضا في جائزة أفضل حارس عن الموسم الماضي والتي تعرف باسم جائزة ياشين. (طالع قائمة المرشحين لجائزة ياشين)

وعاد ليونيل ميسي مجددا لقائمة الترشيحات بعدما غاب عن المرشحين الـ 30 لنسخة 2022، حيث تواجد قبل ذلك بشكل مستمر بين 2006 وحتى 2021 التي توج بها.

ويغيب كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ أن تواجد في نسخة 2004 ومنذ ذلك الحين لم يُغب عن أي نسخة حتى 2022.

ويتواصل غياب البرازيلي نيمار للنسخة الثانية على التوالي.

وتواجد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي وهداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي ضمن قائمة المرشحين وثالث ممثل قارة إفريقيا في الترشيحات.

وجاء ترتيب صلاح في النسخ السابقة: المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021 والخامس في 2022.

وتوج كريم بنزيمة بلقب العام الماضي بعدما تصدر الترتيب العام.

ماذا قدم محمد صلاح الموسم الماضي؟

شارك في 51 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وجاءت قائمة المرشحين الـ 30 كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

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الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

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الجورجي خفتشيا كفاراسيتخيليا – نابولي الإيطالي

الإيطالي نيكولو باريلا – إنتر الإيطالي

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

البرتغالي روبن دياش – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

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المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

الأرجنتيني خوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الألماني ألكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

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البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر الإيطالي

الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

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الكوري الجنوبي كيم مين جاي – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي هاري كين – بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

النيجيري فيكتور أوسيمين – نابولي الإيطالي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

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ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 8 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

وتوج الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة الموسم الماضي.

وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وليس العام الميلادي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب.

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1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

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