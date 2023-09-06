الكرة الذهبية - ياسين بونو يواصل التواجد ضمن المرشحين لجائزة ياشين

تواجد المغربي ياسين بونو في قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى عن موسم 2022-2023 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ياسين بونو النادي : الهلال

وترشح ياسين بونو للجائزة للمرة الثانية على التوالي، وتلك المرة رفقة الكاميروني أندري أونانا الذي يعد أول إفريقي رُشح للجائزة.

وتنسب الجائزة لـ "ليف ياشين" أسطورة الكرة السوفيتية وهو الحارس الوحيد الذي فاز بالجائزة عام 1963.

واستحدثت جائزة ياشين في 2019 لتقدم لأفضل حارس مرمى.

وفاز بها البرازيلي أليسون في النسخة الأولى، ثم تبعه جانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان في 2021 وفاز البلجيكي تيبو كورتوا بالجائزة عن العام الماضي.

Here is the first part of the 2023 Yachine Trophy nominees... #trophéeyachine #ballondor pic.twitter.com/Dxw8GRkz8H — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

المرشحون لجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم:

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي مايك ماينان – ميلان الإيطالي

الألماني مارك أندري تير شتيجين – برشلونة الإسباني

البرازيلي إيدرسون – مانشستر سيتي الإنجليزي

الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإنجليزي آرون رامسديل – أرسنال الإنجليزي

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش – فنربخشة التركي

الفرنسي برايس سامبا – لانس الفرنسي

وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وليس العام الميلادي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.