تقرير: طريق الأهلي.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم الاتفاق

توصل اتحاد جدة على اتفاق مبدئي لضم نجم الاتفاق، فيصل الغامدي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي غدا الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

وبحسب "سبورت 24" السعودي، فإن الاتحاد توصل لاتفاق مبدئي مع نادي الاتفاق بشأن التعاقد مع فيصل الغامدي.

وأوضح التقرير أن الاتحاد اتفق بشكل مبدئي مع نظيره الاتفاق بشأن ضم فيصل الغامدي مقابل 30 مليون ريال سعودي أي ما يعادل نحو 240 مليون جنيه مصري.

الغامدي صاحب الـ22 عاما لعب 31 مباراة مع الاتفاق وكان ضمن اهتمامات أهلي جدة قبل أن يدخل الاتحاد سباق التعاقد معه.

ويعتبر اتحاد جدة هو المنافس المحتمل لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية بالمباراة المقرر لها يوم 15 ديسمبر المقبل في السعودية.

ويواجه اتحاد جدة بطل دوري البلد المستضيف، فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.

ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا.