تليجراف: رحيم ستيرلينج لا يفكر في الاعتزال الدولي بسبب ساوثجيت

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - رحيم ستيرلينج

لا يفكر رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي في الاعتزال اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن ستيرلينج لم يفكر في فكرة الاعتزال الدولي.

وذلك بعدما قرر جاريث ساوثجيت استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا مرة أخرى خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ستيرلينج يرى أن ما قدمه مع تشيلسي في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي غير كافي لانضمامه لصفوف منتخب إنجلترا.

وضم ساوثجيت لقائمة منتخب إنجلترا العديد من اللاعبين في مركز الجناح وهم فيل فودين وبوكايو ساكا وجاك جريليش وماركوس راشفورد وإيزي.

وخلال أول 4 جولات سجل ستيرلينج هدفين مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وظهر كأفضل لاعب في الفريق.

ويلعب منتخب إنجلترا في التوقف الدولي الجاري ضد أوكرانيا وأسكتلندا.

رحيم ستيرلينج منتخب إنجلترا
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