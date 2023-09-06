تقرير تركي: جالاتا سراي نادم على رحيل مصطفى محمد

تشعر إدارة جالاتا سراي بالندم على قرار رحيل المهاجم الدولي المصري بحسب تقارير تركية.

وانتقل مصطفى محمد لصفوف نانت بشكل نهائي من جالاتا سراي بعدما فعل النادي الفرنسي بند أحقية.

وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة "aksam" التركية، فإن إدارة جالاتا سراي تشعر بالندم على قرار التفريط في خدمات مصطفى محمد بعد مستواه الرائع مع نانت.

وأوضحت الصحيفة التركية أن ما زاد من شعور جالاتا سراي بالندم هو المستوى الضعيف الذي ظهر به سيدريك باكامبو مهاجم الفريق التركي المنضم حديثا.

وأشارت إلى أن مصطفى محمد تمكن من تسجيل 4 أهداف بالدوري الفرنسي خلال 4 مباريات في الوقت الذي فشل فيه باكامبو من تسجيل أو صناعة أي أهداف بقميص جالاتا سراي خلال 7 مباريات.

وواصل مصطفى محمد تألقه بقميص نانت وسجل هدفا خطف به تعادلا بنتيجة 1-1 ضد مارسيليا في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 4 جولات لنانت منذ موسم 1995-96.

مارسيليا تصدر الترتيب بشكل مؤقت برصيد 8 نقاط.

فيما ارتقى نانت للمركز الخامس عشر برصيد نقطتين من 4 مباريات.