كرة سلة - طرد لوكا دونشيتش وسلوفينيا تخسر أمام كندا وتتحول لملحق الأولمبياد
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
ودع منتخب سلوفينيا كأس العالم لكرة السلة المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان من دور الثمانية بعد الخسارة أمام كندا بنتيجة 100-89.
وتأهل منتخب كندا إلى نصف النهائي ليواجه منتخب صربيا الذي تفوق على ليتوينيا في دور الثمانية.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما تم طرد ديلون بروكس لاعب منتخب كندا بعدما ارتكب مخالفة الخطأ التقني مرتين.
وفي الربع الأخير من المباراة تعرض لوكا دونشيتش نجم منتخب سلوفينيا وفريق دالاس مافريكس الأمريكي للطرد بعدما ارتكب أيضا خطأ تقني مرتين.
أما مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب فيها منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا.
وبذلك يتحول منتخب سلوفينيا للمشاركة في الملحق المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024.
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