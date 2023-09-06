مران الزمالك - تدريبات بدنية إضافية للجزيري - وعمرو السيسي يواصل التأهيل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

مران الزمالك

خاض الزمالك مرانه الثاني صباح اليوم الأربعاء على ملعب أحد فنادق مصر الجديدة.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام المران اليوم في ظل غياب خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الذي يلقي محاضرة في إسبانيا على المدربين الأوروبيين.

وحرص مدحت عبد الهادي على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم على بذل أقصى جهد وشرح لهم برنامج المران المراد تنفيذه.

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وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة علاء رجب المعد البدني للفريق تحت إشراف الجهاز الفني تم خلالها رف معدلات اللياقة البدنية.

وركز عبد الهادي خلال المران على بعض الجوانب الخططية والفنية وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة.

وخاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التقسيمة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزه.

وواصل عمرو السيسي برنامجه التأهيلي على هامش المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار يوم 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك مباراتين وديتين ضد سيراميكا كليوباترا والسكة الحديد خلال المعكسر.

مران الزمالك سيف الدين الجزيري
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