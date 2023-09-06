الشناوي: نسعى للقب الدوري الإفريقي الأول.. وموقفنا من سيمبا مثل الجميع

أعرب محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي عن تشوقه لخوض منافسات الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي.

وقال الشناوي عبر موقع الدوري الإفريقي الرسمي: "الأهلي هو أكبر ناد في إفريقيا، لذلك المشاركة في تلك البطولة تعني الكثير للنادي، نحن نحظى بدعم الملايين من المشجعين داخل مصر وخارجها لذلك كانت دائما مسؤولية كبيرة أن نمثل هذا النادي العظيم".

وأضاف "الفوز بالعديد من ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي هي أفضل ذكرياتي مع النادي، بالأخص عند التتويج بلقب 2020 عندما واجهنا الزمالك المنافس التقليدي وهو ما جعلها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا وللجماهير بصفة خاصة وتم اطلاق لقب (نهائي القرن) على المباراة".

وشدد الشناوي "الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز، بغض النظر عن المباراة أو البطولة، وهذا ما يميزنا عن أي فريق آخر".

وأوضح "نعم حققنا دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر وهو رقم قياسي ولكن في اليوم التالي بدأت الجماهير تطالبنا بالفوز بالمزيد من المباريات وتحقيق اللقب التالي".

أما عن منافسات الدوري الإفريقي فأوضح "هي بطولة جديدة وهو ما يجعلنا متشوقين إليها، هدفنا الفوز كما هو الحال دائما، ونسعى لأن نكون أبطال النسخة الأولى من اللقب".

وبسؤاله عن مواجهة سيمبا أجاب "نحترم جميع منافسينا، ونعلم جيدا كيف تتطور كرة القدم في إفريقيا، وننظر لكل الفرق بنفس الطريقة وهدفنا الفوز في كل مباراة بغض النظر عن اسم المنافس".

واختتم الشناوي تصريحاته "رسالتي إلى جماهيرنا هي أن نقف متحدين خلف الفريق، من أجل كتابة تاريخ جديد لنادينا كما نفعل دائما سويا".