رودري يتوج بجائزة أفضل لاعبي سيتي خلال أغسطس

توج رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعبي فريقه لشهر أغسطس.

وتنافس رودري مع فيل فودين وماتيو كوفاسيتش على الجائزة التي تحسم بتصويت الجماهير.

وأوضح موقع سيتي أن رودري حصل على 51% من الأصوات ليحتل المرتبة الأولى.

فيما حصل فيل فودين على 37%، بينما حصل ماتيو كوفاسيتش على 12% من الإجمالي النهائي.

خلال سبتمبر قاد الثلاثي سيتي للتتويج بكأس السوبر الأوروبي والفوز بـ3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

لعب رودري - 27 عامًا - كل دقيقة من كل مباراة.

وسجل الدولي الإسباني هدفا في الفوز على بيرنلي.

كما صنع هدف التعادل ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي الذي انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن يتفوق السماوي بركلات الترجيح.

وأحرز روردي هدف الفوز القاتل على شيفيلد في الوقت القاتل.

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