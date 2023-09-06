تقرير: أولمبيك أسفي المغربي مهتم بضم والتر بواليا بعد تراجع الوداد

ذكر موقع Le360 سبور المغربي أن إدارة فريق أولمبيك أسفي وضعت الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق على رأس اهتماماتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قبل أيام، توصل بواليا لاتفاق مع الأهلي لإنهاء تعاقده بالتراضي، حسبما علم FilGoal.com.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النادي عبروا عن رغبتهم في التعاقد مع المهاجم الكونغولي بواليا بعد تراجع الوداد عن ضمه قبل أيام.

وكشفت التقرير أن بواليا يواجه صعوبة في استصدار تأشيرة للعودة للمغرب، بعدما غادر مطار محمد الخامس يوم 28 من شهر أغسطس الماضي بعد فشل انتقاله للوداد.

ويبذل وكيل اللاعب الكونغولي جهودا كبيرة من أجل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي المغربية، لإكمال المفاوضات مع أولمبيك أسفي، حسب التقرير.

وعلم FilGoal.com أن والتر بواليا عقد جلسة مع سعيد الناصري رئيس الوداد المغربي داخل منزله لتوقيع عقود انضمامه لصفوف الفريق.

وكان من المتوقع أن يمتد تعاقد اللاعب لموسمين وسينضم في صفقة انتقال حر.

وكان FilGoal.com قد علم إن بواليا وصل لاتفاق مع الأهلي لإنهاء تعاقده بالتراضي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "والتر بواليا عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي اتفق خلالها على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "وذلك بعد تسوية مستحاقته المالية لدى الأهلي".

وانضم والتر بواليا إلى الأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.

وشارك بواليا مع الأهلي في 31 مباراة وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 4 آخرين.

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