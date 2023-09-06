خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري يقود مباراة النجم الساحلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 11:53
كتب : محمد عبد العظيم
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حكام مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وعلم FilGoal.com أن كاف قد اختار طاقم تحكيم مصري لقيادة مباراة النجم الساحلي والجيش الملكي.
ويقود محمد عادل المباراة كحكم رئيسي بينما ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد توفيق طلب.
وسيتواجد أحمد الغندور كحكم رابع في المباراة.
مراقب المباراة سيكون محمد إلو من النيجر، بينما يتواجد الغاني كوتي أليكساندر كمراقب للحكام.
وتقام المباراة يوم 16 سبتمبر المقبل على ملعب النجم الساحلي.
ويحمل الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على الوداد في نهائي النسخة الماضية.
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