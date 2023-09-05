تين هاج يوضح سبب إصراره على ضم أمرابط.. والكشف عن رقم قميصه

أوضح الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أسباب إصراره على التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط.

وتعاقد مانشستر يونايتد قبل أيام مع أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع حق الشراء في نهايته.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بإتمام هذه الصفقة".

وأضاف "منذ بداية الموسم كانت إحدى أمنياتي هي ضم لاعب وسط آخر، لأنه على مدار الموسم تحتاج إلى عمق في هذا المركز".

وأردف "في هذا المركز كان لدينا فقط كاسيميرو، لهذا كنا في حاجة لضم أمرابط".

وتابع "سفيان يمكنه أيضا اللعب جنبا إلى جنب مع كاسيميرو، ويمكنه أيضا اللعب في مركز متقدم على أرض الملعب".

وواصل "من الجيد أن يكون لدينا أمرابط وأعتقد أنه يتناسب بشكل جيد مع الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

واستمر في الإشادة بأمرابط قائلا "إنه لاعب ديناميكي للغاية، وجيد في التدخلات والمواجهات الفردية. نحن سعداء بوجوده في يونايتد وأعتقد أنه سيساهم في تحقيق أهدافنا".

وأتم "هل شعرت بالإحباط لعدم إتمام الصفقة في وقت مبكر من فترة الانتقالات؟ لا.. في بعض الأحيان يتعين عليك انتظار التوقيت المناسب".

وكشف يونايتد رقم القميص الذي سيرتديه المغربي في صفوف الشياطين الحمر.

وسيلعب أمرابط بالقميص رقم 4.

سفيان أمرابط سيرتدي القميص رقم 4️⃣ مع مانشستر يونايتد 🔴😈 pic.twitter.com/4x0KnknVb2 — FilGoal (@FilGoal) September 5, 2023

إلى ذلك ذكرت شبكة ذا أثليتك أن إدارة مانشستر يونايتد اكتشفت إصابة سفيان أمرابط خلال الكشف الطبي قبل الانضمام رسميا للفريق.

وأوضح التقرير أن ذلك لم يقف عائقا أمام الصفقة التي تمت في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية.

وعانى أمرابط من إصابة قوية في الظهر أثناء مشاركته في كأس العالم 2022 وكشف اللاعب وقتها أنه لعب بحقن مسكنة.

ويعد أمرابط ثالث لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد التونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

أيضا اللاعب المغربي هو الإفريقي الـ11 في تاريخ الشياطين الحمر، حيث كان الكاميروني أندري أونانا القادم في الصيف من إنتر ميلان هو العاشر.

وقال سفيان أمرابط عبر موقع النادي الرسمي: "شرف كبير أنا أصبح لاعبا لـ مانشستر يونايتد، كان عليّ أن أكون صبورا من أجل هذه اللحظة لكن أنا شخص يستمع لقلبه والآن أنا أمثل النادي الذي أحلم به".

وأضاف "أنا لاعب شغوف، وأريد نقل هذه الطاقة إلى المجموعة، وسأفعل كل شيء لمساعدة الفريق".

وأكمل "أنا أعرف كيف يعمل إريك تين هاج وماذا يحتاج من لاعبيه، تدريبه ونصائحه طورتني كثيرا كلاعب في بداية مسيرتي".

وأتم "أعلم أنه سيساعدني على إخراج أفضل ما لدي من إمكانيات لمساعدة المجموعة هذا الموسم.

ووفقا للتقارير، فإن قواعد اللعب المالي النظيف تجبر الفريق على عدم إتمام تعاقدات كيبرة إضافية خلال الصيف الحالي، وهذا سبب إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

وشارك المغربي الدولي مع أسود الأطلس في إنجاز مونديال قطر 2022، حيث حقق المنتخب المركز الرابع، الأفضل في تاريخ العرب وإفريقيا على الإطلاق.

وبذلك يصل مجموع صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية إلى 7، حيث تعاقد مع راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا مقابل 75 مليون يورو، وميسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي مقابل 65 مليون يورو.

أيضا تعاقد مع الحارس أندري أونانا من إنتر ميلان مقابل 52.5 مليون يورو، والحارس التركي ألتاي بايندير من فنربخشة مقابل 5 مليون يورو.

بينما استعاد يونايتد خدمات مدافعه السابق جوني إيفانز في صفقة انتقال حر من ليستر سيتي، وحصل على الظهير سيرخيو ريجيلون من توتنام على سبيل الإعارة.