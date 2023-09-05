دياب: نعمل على عودة السعة الكاملة للملاعب.. وسنضغط جدول الدوري أكثر في الموسم المقبل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن نية الرابطة بزيادة عدد الحضور الجماهيري بشكل كبير في الموسم المقبل كما تحدث عن شكل الدوري الجديد.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعقد اجتماعات مستمرة مع الشركة الراعية حول شكل البث والإخراج في دوري الموسم المقبل وسنستمر في الهوية البصرية التي ظهرت بنهاية الموسم الماضي وسيتم تسليم الشكل الجديد لدرع الدوري في الموسم الجديد".

واستمر "اجتمعنا مع فيتور بيريرا اليوم وعرض علينا شكل منظومة التحكيم في الموسم المقبل وأخبرنا إنه سيعلن أسماء حكام الموسم الجديد في والعدد سيتكون من 43 حكم فقط لا غير".

أخبار متعلقة:
نهاية الرحلة الإنجليزية.. دافينسون سانشيز إلى جالاتا سراي "ما عليك منهم".. التعاون يعلن تعاقده مع موسى بارو بتكذيب الأنباء السابقة عامر حسين يكشف موعد قرعة الدوري وحقيقة تمييز الأهلي بالمؤجلات.. وميزة الكونفدرالية عبد الهادي: قد ندعم الفريق في يناير.. وموعد محتمل لصرف مستحقات اللاعبين

وواصل "هدفنا الأول والأساسي إعادة العدد الجماهيري الكامل للمدرجات ونسير في تلك الخطوات ولكن يجب أن يفهم الناس أن ذلك القرار ليس بأيدينا كرابطة أندية ولكن الأمن هو من يرى الوضع ودورنا أن نقدم لهم مشروع بالعقوبات في حالة التجاوزات، حتى الآن لم يتم تحديد العدد النهائي للحضور الجماهيري ولكن بكل تأكيد سيكون أعلى من عدد الموسم الماضي بنسبة أكبر جدا".

وكشف "الأهلي لن يشارك في الدوري طوال فترة الدوري الإفريقي خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولكن سيلعب بكل تأكيد قبل بداية البطولة".

وشدد "في الموسم الحالي سنضغط المباريات بشكل أكبر لأن الجدول سيكون مزدحم وهذا الأمر لا يمكن التدخل فيه ولن يتم تأجيل المباريات ما بين مشاركة الأندية في مباريات الذهاب والإياب في البطولات القارية حتى في الإقصائيات وسيتم وضع ذلك الشرط في اللائحة من البداية".

وأضاف "سنعدل في لوائح كأس الرابطة تشمل عقوبات جديدة على عدم المشاركة في البطولة وسيتم الإعلان عنها خلال القرعة.

وأردف "بطل كأس الرابطة سيشارك في بطولة السوبر، هي بطولة مستحدثة ولكن طبعا يجب أن تخضع للوائح السابقة"

وشدد "بطولة كأس الرابطة ستقام خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بدون اللاعبين الدوليين مثلما حدث في نسختها الأولى لأن الدوري سيتوقف لمدة شهر ونصف وهذا قد يضر الأندية التي قد تفقد نسق المباريات".

أحمد دياب الدوري المصري رابطة الأندية
نرشح لكم
استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي عامر حسين يكشف موعد قرعة الدوري وحقيقة تمييز الأهلي بالمؤجلات.. وميزة الكونفدرالية عبد الهادي: قد ندعم الفريق في يناير.. وموعد محتمل لصرف مستحقات اللاعبين كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع عمار حمدي لضمه في الموسم الجديد كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن بيع مصطفى العش لنادي زد مصطفى شوبير: نهائي إفريقيا أهم لحظات مسيرتي.. وهذا سبب تصريحي بأن الأهلي هو العقدة مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قمنا ببيع مصطفى العش لنادي زد
أخر الأخبار
استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي 6 دقيقة | الدوري المصري
دياب: نعمل على عودة السعة الكاملة للملاعب.. وسنضغط جدول الدوري أكثر في الموسم المقبل 9 دقيقة | الدوري المصري
نهاية الرحلة الإنجليزية.. دافينسون سانشيز إلى جالاتا سراي 17 دقيقة | ميركاتو
تأكيدا لـ في الجول.. التعاون يعلن تعاقده مع موسى بارو بتكذيب الأنباء السابقة 23 دقيقة | السعودية
عامر حسين يكشف موعد قرعة الدوري وحقيقة تمييز الأهلي بالمؤجلات.. وميزة الكونفدرالية 27 دقيقة | الدوري المصري
عبد الهادي: قد ندعم الفريق في يناير.. وموعد محتمل لصرف مستحقات اللاعبين 59 دقيقة | الدوري المصري
الشباب يضم كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم ساعة | السعودية
كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي