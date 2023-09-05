دياب: نعمل على عودة السعة الكاملة للملاعب.. وسنضغط جدول الدوري أكثر في الموسم المقبل

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن نية الرابطة بزيادة عدد الحضور الجماهيري بشكل كبير في الموسم المقبل كما تحدث عن شكل الدوري الجديد.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعقد اجتماعات مستمرة مع الشركة الراعية حول شكل البث والإخراج في دوري الموسم المقبل وسنستمر في الهوية البصرية التي ظهرت بنهاية الموسم الماضي وسيتم تسليم الشكل الجديد لدرع الدوري في الموسم الجديد".

واستمر "اجتمعنا مع فيتور بيريرا اليوم وعرض علينا شكل منظومة التحكيم في الموسم المقبل وأخبرنا إنه سيعلن أسماء حكام الموسم الجديد في والعدد سيتكون من 43 حكم فقط لا غير".

وواصل "هدفنا الأول والأساسي إعادة العدد الجماهيري الكامل للمدرجات ونسير في تلك الخطوات ولكن يجب أن يفهم الناس أن ذلك القرار ليس بأيدينا كرابطة أندية ولكن الأمن هو من يرى الوضع ودورنا أن نقدم لهم مشروع بالعقوبات في حالة التجاوزات، حتى الآن لم يتم تحديد العدد النهائي للحضور الجماهيري ولكن بكل تأكيد سيكون أعلى من عدد الموسم الماضي بنسبة أكبر جدا".

وكشف "الأهلي لن يشارك في الدوري طوال فترة الدوري الإفريقي خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولكن سيلعب بكل تأكيد قبل بداية البطولة".

وشدد "في الموسم الحالي سنضغط المباريات بشكل أكبر لأن الجدول سيكون مزدحم وهذا الأمر لا يمكن التدخل فيه ولن يتم تأجيل المباريات ما بين مشاركة الأندية في مباريات الذهاب والإياب في البطولات القارية حتى في الإقصائيات وسيتم وضع ذلك الشرط في اللائحة من البداية".

وأضاف "سنعدل في لوائح كأس الرابطة تشمل عقوبات جديدة على عدم المشاركة في البطولة وسيتم الإعلان عنها خلال القرعة.

وأردف "بطل كأس الرابطة سيشارك في بطولة السوبر، هي بطولة مستحدثة ولكن طبعا يجب أن تخضع للوائح السابقة"

وشدد "بطولة كأس الرابطة ستقام خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بدون اللاعبين الدوليين مثلما حدث في نسختها الأولى لأن الدوري سيتوقف لمدة شهر ونصف وهذا قد يضر الأندية التي قد تفقد نسق المباريات".