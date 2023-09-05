عامر حسين يكشف موعد قرعة الدوري وحقيقة تمييز الأهلي بالمؤجلات.. وميزة الكونفدرالية

تحدث عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن مسابقة الدوري وكثرة الارتباطات الخارجية في الموسم المقبل.

وكشف عامر حسين عن إقامة قرعة الدوري يوم 11 سبتمبر المقبل على أن ينطلق بعد أسبوع.

وقال عامر حسين عبر قناة النهار: "الدوري سيقام بنفس النظام الحالي بسبب أمور أخرى تسويقية مثل عدد المباريات المذاعة، ورابطة الأندية اتخذت قرارا نهائيا باستمرار نظام الدوري بنفس نظامه".

وكشف رئيس لجنة المسابقات: "تنطلق مسابقة الدوري للموسم الحالي كما تم الإعلان في الموسم الماضي خلال منتصف سبتمبر، وأعتقد أن الموعد المناسب سيكون 18 سبتمبر".

أما عن موعد نهاية الدوري فأجاب "دائما ما أريد أن أكون دقيقا جدا في ذلك الأمر لأن الكلام يحتسب عليك والبعض لا يفهم حدوث ظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن إن شاء الله سيكون هذا الموسم أفضل كثيرا من مواسم سابقة".

وشدد عامر حسين "بالنسبة لي لا أفضل إقامة الدوري الإفريقي المستحدث هذا الموسم في نفس موسم بطولة أمم إفريقيا لأن مواعيدها غير مناسبة بسبب تأجيل أكثر من مباراة في مصر وتونس والمغرب".

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري الإفريقي يوم 20 أكتوبر بمواجهة سيمبا التنزاني خارج مصر، وتستمر البطولة حتى يوم 11 نوفمبر.

واشترط الاتحاد الإفريقي على الاتحادات المحلية بعدم خوض أي فريق من الثمانية مباريات في الدوري خلال فترة إقامة الدوري الإفريقي.

وتابع عامر حسين "الأهلي سيلعب 15 سبتمبر السوبر الإفريقي ثم 23 و30 من نفس الشهر ذهاب وإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ثم بعد ذلك الدوري الإفريقي من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر وبعد شهر يشارك في مونديال الأندية".

وكشف عامر حسين "قرعة الدوري يوم 11 سبتمبر وبعدها بحوالي ثلاثة أو أربعة أيام سيتم إعلان مواعيد جدول الدوري".

أما عن تمييز الأهلي بالمؤجلات فأوضح "الموسم الماضي هناك من تحدث عن تأجيل الكثير من المباريات للأهلي رغم أن الأهلي خاض ما يقارب من 62 مباراة وهو ما يعني الارتباط ببطولات متعدد بالإضافة لظروف السفر".

وشدد عامر حسين "يجب عدم مقارنتنا بأحد لأن الظروف مختلفة فهل في أوروبا بطولة الأمم تقام في منتصف الموسم؟، هل في الخارج تتشارك أربعة أو خمسة أندية في ملعب واحد؟".

وأضاف "اللائحة واضحة ومحددة وتم تطبيقها على الجميع، النادي الذي يلعب داخل ملعبه يخوض مباراة محلية في اليوم الثالث، فمثلا لو المواجهة يوم الجمعة تكون المباراة الأخرى الإثنين".

وتابع "أما من يلعب خارج ملعبه يخوض المباراة في اليوم الرابع أي يوم الثلاثاء إذا كانت المواجهة القارية يوم الجمعة أيضا، وتم تطبيقها على الجميع".

واختتم عامر تصريحاته بميزة عن بطولة الكونفدرالية: "لم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لجدول بيراميدز أو فيوتشر بسبب ثبات جدول الكونفدرالية وجميع المباريات يوم الأحد، أما في دوري أبطال إفريقيا تكون جمعة أو سبت فكيف أحدد الجدول ونحن لا نعلم الموعد ولا نعلم هل داخل مصر أم خارجه".