الشباب يضم كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي ضم يانيك كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد لمدة ثلاثة مواسم.

وكان كاراسكو قد وصل إلى السعودية صباح اليوم الإثنين تمهيدا لانتقاله إلى الشباب.

وكشفت تقارير سعودية أن صفقة انتقال كاراسكو ستتكلف 20 مليون يورو.

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ويعاني الشباب خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ يحتل المركز 17 (قبل الأخير) برصيد نقطتين من 4 جولات.

الجناح صاحب الـ30 عاما شارك مع أتليتكو مدريد خلال 3 مباريات بالموسم الجاري وصنع هدفا.

وبدأ كاراسكو مسيرته مع أتليتكو مدريد في صيف 2015 قادما من صفوف موناكو.

وفي خطوة غير متوقعة انتقل يانيك إلى الدوري الصيني في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي مع فريقه الإسباني.

ولعب كاراسكو 36 مباراة بقميص داليا بيفانج الصيني ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 11.

وعاد كاراسكو لصفوف أتليتكو مدريد مرة أخرى في يناير 2020.

وخاض كاراسكو طوال سميرته مع أتليتكو مدريد 266 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 45 آخرين.

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