كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 23:27

كتب : إبراهيم رمضان

محمود شبانة - سموحة

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إتمام اتفاقه مع إدارة الزمالك على ضم محمود شبانة مدافع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري دخل في مفاوضات متقدمة مع الزمالك من أجل ضم محمود شبانة. (تفاصيل من هنا)

وأشار مصيلحي إلى أن التعاقد مع محمود شبانة بيع نهائي وليس إعارة.

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وقال محمد مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أتممنا اتفاقنا مع نادي الزمالك لضم محمود شبانة وهو صفقة الاتحاد الجديدة، وهو مدافع جيد ومتميز".

وتابع "التعاقد مع محمود شبانة بيع نهائي وليس إعارة، وتم إتمام الصفقة مع اللجنة الحالية لإدارة الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة".

وكشف "ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي هو إعارة بنية البيع وتم تحديد المبلغ في التعاقد".

وبسؤال رئيس الاتحاد السكندري عن فكرة دوري الدور الواحد أجاب "الأزمة الأساسية في الدوري الموسم المقبل ستكون ارتباطات الأهلي الكثيرة بالإضافة للمنتخب".

واختتم تصريحاته بتساؤل "هل دوري الدور الواحد مطروح أساسا؟ نحن كنادي الاتحاد لم يطرح أحد الأمر علينا حتى الآن".

وكان شبانة قد شارك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 رفقة نادي الاتحاد السكندري معارا من الزمالك.

وكانت قد توقفت المفاوضات بين ناديي الزمالك وسموحة بشأن انتقال ثنائي الأبيض محمود شبانة وحمدي علاء لصفوف الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب توقف المفاوضات بين سموحة والزمالك هو الاختلاف على طريق سداد قيمة الصفقة.

وأجرى شبانة القياسات الفنية والبدنية في الزمالك استعدادا للموسم الجديد، الخميس الماضي.

ولعب شبانة في صفوف سموحة معارا من الزمالك منذ أكتوبر 2022، قبل أن يعود إلى صفوف الأبيض في يناير الماضي.

وانضم شبانة إلى الزمالك في صيف 2021 قادما من نادي أسوان.

وخرج شبانة معارا من الزمالك مرتين، الأولى كانت إلى الاتحاد السكندري في يناير 2022 ولنهاية الموسم.

أما الإعارة الثانية فكانت من الزمالك إلى سموحة في صيف 2022 قبل أن يقطع الأبيض تلك الإعارة في يناير الماضي.

الزمالك الاتحاد محمود شبانة محمد مصيلحي
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