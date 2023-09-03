خبر في الجول - الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة لضم شبانة.. وخطوة قبل الحسم

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة مع محمود شبانة مدافع الزمالك من أجل إتمام التعاقد.

وكان شبانة قد شارك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 رفقة نادي الاتحاد السكندري معارا من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري دخل في مفاوضات متقدمة مع الزمالك من أجل ضم محمود شبانة.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

وكانت قد توقفت المفاوضات بين ناديي الزمالك وسموحة بشأن انتقال ثنائي الأبيض محمود شبانة وحمدي علاء لصفوف الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب توقف المفاوضات هو الاختلاف على طريق سداد قيمة الصفقة.

وأجرى شبانة القياسات الفنية والبدنية في الزمالك استعدادا للموسم الجديد، الخميس الماضي.

ولعب شبانة في صفوف سموحة معارا من الزمالك منذ أكتوبر 2022، قبل أن يعود إلى صفوف الأبيض في يناير الماضي.

وانضم شبانة إلى الزمالك في صيف 2021 قادما من نادي أسوان.

وخرج شبانة معارا من الزمالك مرتين، الأولى كانت إلى الاتحاد السكندري في يناير 2022 ولنهاية الموسم.

أما الإعارة الثانية فكانت من الزمالك إلى سموحة في صيف 2022 قبل أن يقطع الأبيض تلك الإعارة في يناير الماضي.