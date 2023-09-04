كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن بيع مصطفى العش لنادي زد

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 22:39

كتب : FilGoal

مصطفى العش - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة موافقته على بيع مصطفى العش لاعب الفريق إلى نادي زد.

وأشار المحلة إلى أن الصفقة ستكلف زد 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع.

وكان FilGoal.com قد كشف منذ ساعات عن موافقة غزل المحلة عن بيع اللاعب.

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وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "تم بيع مصطفى العش لنادي زد لمدة أربعة مواسم وسلمناهم الاستغناء الخاص باللاعب".

وكان FilGoal.com قد علم أن زد قد أرسل عرضا لغزل المحلة للتعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

النادي المصري أجرى مفاوضات مع غزل المحلة منذ بداية الصيف لضم ثنائي الفريق مصطفى العش، وأحمد النادري.

بل ووصل المصري في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع غزل المحلة بالفعل لضم الثنائي، قبل أن يتأخر النادي الساحلي في حسم الصفقة حتى الآن.

مصطفى العش الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها هدف.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة أسوان وحرس الحدود، فيما سيلعب نادي زد في الدوري الممتاز لأول مرة بهذا المسمى بعد مشاركته سابقا بإسم نادي مصر.

مصطفى العش زد غزل المحلة
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