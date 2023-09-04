رسالة اعتذار من راموس لجماهير إشبيلية بعد العودة

أرسل سيرخيو راموس المنتقل لإشبيلية حديثا رسالة يعتذر خلالها لجماهير الفريق.

سيرخيو راموس النادي : إشبيلية إشبيلية

وانتقل راموس لإشبيلية في صفقة انتقال حر ليعود إلى الفريق بعد رحيله بـ 18 عاما.

وظهر راموس في مقطع فيديو لتقديمه كلاعب جديد في الفريق.

وقال راموس خلال الفيديو: "مرحبا أيها الإشبيليون اليوم هو خاص جدا بالنسبة لي، لقد عدت أخيرا للمنزل وأتطلع إلى تلك اللحظة التي أشعر فيها بقميص إشبيلية مرة أخرى ووضع الشعار على صدري".

وتابع "لقد مرت 18 سنة منذ رحيلي واعتقد أنني ارتكبت أخطاء وأريد أيضا استغلال الفرصة أن اعتذر كشخص وأطلب السماح من أي إشبيلي شعر بالإهانة من الأشياء التي كان من الممكن أن أفعلها في ذلك الوقت".

وأضاف "اعتقد أننا جميعا بنفس القارب وعائلة واحدة ولدينا الكثير من الأشياء لنقاتل من أجله لذلك قررت أن أكون شخصا آخر وأقدم الإضافة".

وشدد "اعتقد أن هذا لم يكن دينا أدين به لنفسي فحسب ولكن لعائلتي أيضا لجدي الذي حعلني أشجع إشبيليا منذ صغري ولوالدي".

وأتم "من الآن فصاعدا اعتقد أنه ليس من المنطقي أن اتخذ مسارا آخر وأذهب في اتجاه آخر غير المرور عبر منزلي، أتمنى أن أراكم قريبا جدا، أتيت لأقدم أفضل ما لدي وأحاول تحقيق الأهداف مع الفريق".

وسيرتدي راموس القميص رقم 5 في الموسم الجديد مع إشبيلية.