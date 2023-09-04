"التاريخ جانا" ضمك يعلن التعاقد مع طارق حامد

أعلن نادي ضمك السعودي تعاقده مع طارق حامد قادما من الاتحاد.

ونشر حساب ضمك على تويتر مقطع فيديو للتوريج عن التعاقد مع طارق حامد تحت عنوان "التاريخ جانا".

ولم يشير ضمك إلى مدة التعاقد مع طارق حامد ولكن وفقا لصحيفة الرياضية فإن لاعب الوسط المصري وقع لمدة موسمين مقبلين.

الصحيفة ذاتها أشارت في وقت سابق إلى اتفاق ضمك مع طارق حامد ولكن مدة التعاقد تسببت في إيقاف الصفقة، إذ يرغب ضمك في ضم اللاعب لموسم واحد فيما يرغب طارق حامد في عقد لمدة موسمين وهو ما حدث مؤخرا وفقا للرياضية.

كما اعترف توفيق تونسي المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة السعودي برغبة ناديه في ضم طارق حامد ولكن ضمك يبدو الأقرب للحصول على نجم الزمالك السابق.

و تعرض طارق حامد لإصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

وغاب طارق حامد عن 5 جولات لعبها الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وباتت فرص طارق حامد صعبة للبقاء في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف طارق حامد وأحمد حجازي وهم: البرازيليون مرسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.