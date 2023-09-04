إيقاف المريخ السوداني عن القيد بسبب ثلاثي الهلال

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي المريخ السوداني بإيقاف القيد بسبب عدم التزامه بسداد العقوبة المالية المفروضة عليه.

وكشف نادي الهلال عبر بيان رسمي بإيقاف القيد عن المريخ بسبب العقوبة الموقعة عليه في قضية الثلاثي بخيت خميس ومحمد الرشيد ورمضان عجب.

وأوضح بيان الهلال "أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بحظر نادي المريخ من التسجيلات، بسبب عدم التزامه بسداد العقوبة المالية المفروضة عليه".

وتابع "ويأتي ذلك على خلفية قضية الثلاثي بخيت خميس ومحمد الرشيد ورمضان عجب والتي من المفترض سدادها لصالح الهلال".

واختتم الهلال بيانه "ووجه القرار للاتحاد السوداني لكرة القدم لتنفيذ عقوبة الحظر".

وكان الهلال السوداني متصدرا لجدول ترتيب الدوري الموسم الماضي برصيد 53 نقطة من 20 مباراة، بينما المريخ في المركز الثاني بـ 48 نقطة من 19 مباراة.

وألغيت النسخة الماضية في النهاية بسبب الحرب التي اندلعت في البلاد بأبريل الماضي.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة في منتصف سبتمبر المقبل.