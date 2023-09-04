اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موقف أحمد "خانكا" بعد قيده مع الزمالك وسموحة

أزمة جديدة تلوح في الأفق لقوائم الموسم الجديد لكرة السلة، وهذه المرة بين فريقي الزمالك وسموحة لضم أحمد أبو الخير الشهير بـ "خانكا".

وكان خانكا لاعبا ضمن صفوف ناشئي الزمالك ولعب الموسم الماضي بصفوف طلائع الجيش معارا، قبل أن يتقدم ناديا الزمالك وسموحة باسم اللاعب ضمن قائمتهما للموسم الجديد.

ويتشبث كل من الزمالك وسموحة بحقه في قيد اللاعب للموسم الجديد في أزمة أشبه بما حدث الموسم الماضي بين الزمالك والاتحاد لضم أنس أسامة والتي انتهت لصالح الفريق السكندري في النهاية.

وكشف خالد القوصي عضو الاتحاد المصري للسلة عبر FilGoal.com: "بالفعل تقدم ناديا الزمالك وسموحة بقائمتهما وشهدت تواجد اسم أحمد خانكا في القائمتين".

وأوضح "لا يمكن لاتحاد السلة رفض أي عقود مقدمة، وإذا كانت هناك شكوى يتم تحويل الأمر مباشرة إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها".

وعن أزمة أحمد خانكا أجاب "حسين البشبيشي رئيس لجنة شئون اللاعبين رفقة منتخب 3×3 في المجر حاليا وسيعود خلال 48 ساعة وبعدها سيتم دراسة الأمر".

وواصل "الزمالك أعار اللاعب الموسم الماضي إلى طلائع الجيش ووضع بند بأحقية النادي في عودة خانكا مجددا إذا لم يستمر مع الفريق العسكري".

وتابع "انتهت إعارة خانكا مع طلائع الجيش واللاعب تعاقد مع سموحة ولم يوقع عقدا جديدا مع الزمالك".

واختتم القوصي تصريحاته "سيتم دراسة الأمر في لجنة شئون اللاعبين وفقا للوائح قبل إصدار القرار النهائي".

وعلم FilGoal.com أن أحمد خانكا لم يعد لاعبا ضمن حقوق رعاية الزمالك.

ويتمسك الزمالك بالبند الموقع بينه وبين طلائع الجيش بأحقية الأبيض في إعادة خانكا إن لم يستمر مع الفريق العسكري.

وتم صدور نسخ جديدة للتعاقد من قبل الاتحاد المصري بتعليمات جديدة بداية من موسم 2023 - 2024 ولم يوقع اللاعب على تلك العقود إلا لنادي سموحة.

وبات النزاع محصور بين نادي سموحة والزمالك فقط، إذا تم تسجيل اللاعب بقائمة الزمالك وهو ما يسقط حق نادي الجيش بالبند الموجود بعقد اللاعب مع الجيش.