بدون مقابل.. الإسماعيلي يعلن تولي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 17:31
كتب : FilGoal
تولى علي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي بدون مقابل.
وأعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي أن مجلس الإدارة قرر تولى قيادة أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة.
كما أعلن الإسماعيلي تعيين عماد سليمان نائبا لرئيس القطاع لشئون الفريق الأول.
ويأتي ذلك دون مقابل مادي وفقا لما أعلنه الإسماعيلي.
ويحق للثنائي أبو جريشة وعماد سليمان الحق في إضافة من يرونه مناسبا في قطاع الكرة.
وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري في الموسم المنقضي بالمركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.
ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل المقرر له في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.
ويتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.
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