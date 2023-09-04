أليجري: لا يمكنك الحرب ضد الدبابات بسلاح عادي

رد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على تصريحات روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي عن رأي كل منهما في المنافسة بكرة القدم.

وكان دي زيري تحدث في حوار سابق مع صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن تصريحات أليجري.

وقال دي زيربي: "أليجري يقول إن كرة القدم بسيطة وأنا لا أتفق معه، لا يمكن أن تكون كرة القدم بسيطة".

وأضاف "أوافق على أن كرة القدم قد تكون بسيطة في حالة إذا كانت المواجهة بين 22 لاعبا في الملعب فقط".

وأكمل "ولا أعتقد أن الفائز وحده هو من يمكنه الحديث عقب المباراة وأعتقد أن النتيجة هي آخر شيء، حياتي كلها من أجل كرة القدم وإذا توقفت فقط عند النتيجة سأشعر بالسوء، أريد الفوز بأسلوبي".

وجاء ماسيمو أليجري على دي زيربي قائلا: "ذكاء المدربين هو فهم الفريق المتاح أمامه، وإذا كان لديك (سلاح عادي) فلا يمكن شن الحرب ضد الدبابات".

وعن المنافسة في الدوري الإيطالي قال: "يجب أن يكون يوفنتوس هو المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم".

وأوضح "هناك فرق مجهزة بشكل أفضل للفوز بالدوري الإيطالي مثل إنتر ونابولي وميلان".

وأتم تصريحاته "يجب أن نبذل قصارى جهدنا للبقاء بالقرب منهم قدر الإمكان وأن ننهي الدوري في المراكز الأربعة الأولى".

وحصد يوفنتوس 7 نقاط من أول 3 جولات في الدوري الإيطالي للموسم الجاري.