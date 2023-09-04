الجابوني بيير أتشو حكما للسوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.. وظهور نسائي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الجابوني بيير أتشو لإدارة بماراة السوبر الإفريقين بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الإفريقية يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف بالسعودية.