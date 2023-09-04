فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد القديم في صفوف منتخب مصر

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومحمد غرابة مدير المنتخب على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي.

الرباعي المنضم للمنتخب لأول مرة في عهد فيتوريا هم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وأكد فيتوريا خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة أنه يتابعهم منذ فترة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، حسبما نشر موقع اتحاد الكرة.

وطالب المدرب البرتغالي الـ4 ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة.

العائدون لقائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر سبتمبر هم:

عمر كمال

لأول مرة في عهد روي فيتوريا ولأول مرة منذ 14 يونيو 2022 في ودية كوريا الجنوبية وقت تدريب إيهاب جلال

سام مرسي

لأول مرة في القائمة النهائية منذ نوفمبر 2018

إبراهيم عادل

يعود للمنتخب الأول لأول مرة منذ ودية كوريا الجنوبية وقت تدريب إيهاب جلال

أسامة فيصل

لأول مرة منذ المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 في عهد كارلوس كيروش

ويخوض منتخب مصر تدريباته في السابعة من مساء يوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق يوم الاثنين معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميا بعد تصدر المجموعة.

ثم مباراة ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

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