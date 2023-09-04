بعد ما تعرض له مؤخرا.. الخطيب يطير إلى فرنسا للعلاج

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 14:25

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

يغادر محمود الخطيب رئيس الأهلي معسكر الفريق بالنمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس، لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة.

ويخضع رئيس الأهلي هناك للعديد من الفحوصات الطبية الجديدة، لاستيضاح الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفًا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى.

وتعرض الخطيب أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية، كان آخرها قبل يومين، أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق، واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات.

أخبار متعلقة:
البناني: نعمل لحل أزمات الزمالك في كل الألعاب.. وتفادي إيقاف القيد من جديد التاسع.. ديانج يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مالي أوسوريو يسافر إلى إسبانيا لتقديم محاضرات فنية الأهلي يعلن خروج 7 لاعبين من معسكر النمسا للانضمام لمنتخب مصر

وطلب منه الأطباء ضرورة معاودة الطبيب الفرنسي الذي يتابع حالته، لأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية والالتزام بالراحة فترة ليست قصيرة في ظل معاناته من إرهاق ذهني شديد، وحالة دوار تنتابه بين الحين والآخر.

الخطيب - 68 عاما - طار إلى أوروبا أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة لمتابعة علاجه.

قبل أسبوعين، حضر الخطيب حفل الأهلي لتكريم جميع الفرق في النادي بعد تتويجها بالبطولات خلال الموسم الماضي.

وكان فريق كرة القدم توج بالدوري وكأس مصر عن موسم 2021-2022 ودوري أبطال إفريقيا وكأسين للسوبر المصري.

محمود الخطيب الأهلي
نرشح لكم
الجابوني بيير أتشو حكما للسوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.. وظهور نسائي مدرب أرتا سولار: ليس من السهل اللعب ضد الزمالك المرشح للفوز بالكونفدرالية حسام غالي ممثلا لـ الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية مران الزمالك - مشاركة عبد الشافي لأول مرة بعد التعافي من الإصابة البناني: نعمل لحل أزمات الزمالك في كل الألعاب.. وتفادي إيقاف القيد من جديد التاسع.. ديانج يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مالي أوسوريو يسافر إلى إسبانيا لتقديم محاضرات فنية فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك
أخر الأخبار
الجابوني بيير أتشو حكما للسوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.. وظهور نسائي 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد القديم في صفوف منتخب مصر 23 دقيقة | منتخب مصر
مدرب أرتا سولار: ليس من السهل اللعب ضد الزمالك المرشح للفوز بالكونفدرالية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسام غالي ممثلا لـ الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 49 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - مشاركة عبد الشافي لأول مرة بعد التعافي من الإصابة ساعة | الكرة المصرية
بعد ما تعرض له مؤخرا.. الخطيب يطير إلى فرنسا للعلاج ساعة | الكرة المصرية
البناني: نعمل لحل أزمات الزمالك في كل الألعاب.. وتفادي إيقاف القيد من جديد ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: بارتي قد يغيب عن أرسنال لمدة 6 أسابيع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي