ديلي ميل: بارتي قد يغيب عن أرسنال لمدة 6 أسابيع

ذكرت جريدة ديلي ميل أن توماس بارتي لاعب وسط أرسنال سيغيب قد تصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض الدولي الغاني لإصابة عضلية خلال تدريبات أرسنال.

وأوضح التقرير أن إصابة بارتي ستبعده لأكثر من شهر عن صفوف أرسنال.

ويستفيد بارتي من وجود فترة توقف دولي للتعافي من إصابته.

يذكر أن بارتي كان على وشك الخروج من أرسنال هذا الصيف.

فقد درس يوفنتوس فكرة التعاقد مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن يوفتنوس درس التعاقد مع توماس بارتي لاعب أرسنال وسط منافسة سعودية.

وأوضح رومانو أن الأندية السعودية كانت مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب الغاني.

صاحب الـ30 عاما يلعب ضمن صفوف أرسنال منذ 2020 قادما من أتليتكو مدريد.

بارتي لعب 103 مباريات مع أرسنال في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في الفترة الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الكثير من النجوم هذا الصيف.

وتستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ورفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.