التاسع.. ديانج يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مالي

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 13:57

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج

غادر أليو ديانج لاعب وسط الأهلي معسكر الفريق في النمسا من أجل الالتحاق بمنتخب بلاده مالي.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب منتخب مالي في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري ضد جنوب السودان في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ثم يلعب وديا ضد كوت ديفوار يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري.

أخبار متعلقة:
عضو إدارة الاتحاد: عرض سعودي لـ مابولولو.. وهذه حقيقة رغبة الأهلي في ضمه الأهلي يعلن خروج 7 لاعبين من معسكر النمسا للانضمام لمنتخب مصر المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي

ويعد أليو ديانج هو تاسع لاعب يغادر معسكر الأهلي من أجل الانضمام للمنتخبات.

وسبقه بيرسي تاو الذي انضم لمنتخب بلاده جنوب إفريقيا.

والرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأول.

بينما غادر كل من حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

ويتبقى فقط علي معلول الذي سيغادر أيضا المعسكر للانضمام لمنتخب تونس.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري قبل العودة إلى القاهرة والاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر في الطائف في السعودية.

الأهلي أليو ديانج
نرشح لكم
الجابوني بيير أتشو حكما للسوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.. وظهور نسائي مدرب أرتا سولار: ليس من السهل اللعب ضد الزمالك المرشح للفوز بالكونفدرالية المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن بعد فضيحة الفساد قبل القرعة.. أول قرار من لجنة الدوري الإفريقي تجاه بترو أتليتكو
أخر الأخبار
الجابوني بيير أتشو حكما للسوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.. وظهور نسائي 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد القديم في صفوف منتخب مصر 23 دقيقة | منتخب مصر
مدرب أرتا سولار: ليس من السهل اللعب ضد الزمالك المرشح للفوز بالكونفدرالية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسام غالي ممثلا لـ الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 49 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - مشاركة عبد الشافي لأول مرة بعد التعافي من الإصابة ساعة | الكرة المصرية
بعد ما تعرض له مؤخرا.. الخطيب يطير إلى فرنسا للعلاج ساعة | الكرة المصرية
البناني: نعمل لحل أزمات الزمالك في كل الألعاب.. وتفادي إيقاف القيد من جديد ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: بارتي قد يغيب عن أرسنال لمدة 6 أسابيع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي