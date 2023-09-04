روبرتسون: صلاح مستمر في ليفربول.. ولم نشعر بالقلق من شائعات رحيله

شدد أندي روبرتسون ظهير ليفربول على أن زميله محمد صلاح سيستمر مع الفريق هذا الموسم، وسط شائعات انتقاله للدوري السعودي.

وكان قد ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة وأشار يورجن كلوب المدير الفني إلى استمرار نجم الفريق ولا نية لبيعه.

وقال روبرتسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "شائعات انتقال صلاح للسعودية؟ هذا لا يهمنا، لم نشعر بالقلق كلاعبين".

وأردف "محمد صلاح لاعب في صفوف ليفربول ونعتقد أنه سيكون كذلك في المستقبل القريب".

وأضاف قائد أسكتلندا "لقد كان صلاح ملتزما دائما مع ليفربول، ونحن نرى ذلك في الأداء الذي يقدمه معنا".

وأتم "صلاح وصل لقمة الاحترافية، إنه يتألق باستمرار وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أكد أن قصة انتقال لاعبه محمد صلاح إلى الدوري السعودي هذا الصيف مجرد تكهنات إعلامية.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل انطلاق لقاء أستون فيلا: "شائعات انتقال صلاح إلى السعودية؟ هذه مجرد تكهنات إعلامية. لم تتحول إلى حقيقة على الاطلاق".

وأضاف "لدي مكتب كبير، به الكثير من الأوراق، ولدي جهاز كمبيوتر محمول، وكل ما تحتاجه، لم يكن أي منهم مشغولا بأي من هذه الأخبار".

وتابع المدرب الألماني "لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها ولهذا السبب لم نفكر في هذا الأمر أبدا".

وأتم كلوب "لقد خاض صلاح تدريباته طوال الأسبوع بشكل طبيعي. لم يكن هناك شيء للتفكير فيه".

ويواصل اتحاد جدة السعودي ضغطه من أجل ضم محمد صلاح نجم ليفربول، حسب تقارير عديدة.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الفريق السعودي يستعد لتحضير عرض بـ 200 مليون جنيه إسترليني لضم الجناح المصري.

وكان ليفربول قد رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، مشددا على أن صلاح ليس للبيع.

وكشفت شبكة ذا أثليتك في وقت سابق أن العرض السعودي الذي كان يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني إلى جانب إضافات أيضا، لم يتم وضعه في الاعتبار، وتم رفضه على الفور من ليفربول.

ووقع ذلك مساء الخميس، في مكالمة أتت من طرف اتحاد جدة إلى مايك جوردون مدير ليفربول الرياضي، حسب التقرير.

قبل أيام، قال يورجن كلوب في مؤتمر صحفي: "موقفنا لا يزال كما هو بشأن محمد صلاح. لا يوجد عرض على حد علمي واللاعب ليس للبيع".

وأضاف "هناك فرق كبير بين العقود هنا والعقود في السعودية. إنهم يتسببون لنا في مشاكل بسبب هذا الفارق الضخم".

صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت الخميس أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع محمد صلاح وأوضحت موعد وصول اللاعب.

وأشار تقرير الصحيفة السعودية: "حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي".

وأوضح "سيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء الجمعة"، وهو ما لم يحدث.

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح - 31 عاما - ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

ويستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، الذي جدد عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وشارك صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول حتى الآن، الأولى أمام تشيلسي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز.

وفي المباراة الثانية سجل صلاح أمام بورنموث في فوز الريدز على بورنموث 3-1، من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس نوربرتو نيتو في البداية.

بينما في مباراة نيوكاسل صنع صلاح هدف فوز ليفربول في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما سجل هدفا في الفوز 3-0 أمام أستون فيلا.

video:2

Goal!



Liverpool go 3-0 up!



The Egyptian King arrives at the back post! ❤️#beINPL #LIVAVL 🔴🦁 pic.twitter.com/iu3umT9iJ3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 307 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 187 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.

video:1