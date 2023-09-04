النصر السعودي يعير مدافعه الإيفواري للفيحاء

أعلن نادي الفيحاء السعودي ضم الإيفواري جيسلان كونان ظهير النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفاد نادي الفيحاء في بيان: "مجلس إدارة نادي الفيحاء ينهي اجراءات التوقيع مع الإيفواري جيسلان كونان بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم".

وقدم توفيق المديهيم رئيس مجلس إدارة الفيحاء شكره لإدارة نادي النصر على تعاونهم في تسهيل وإنهاء إجراءات التوقيع مع كونان.

ووافق النصر على التخلي عن كونان بعد تعاقده مع البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد.

كونان الذي كان يعلم أنه لن يستمر هذا الموسم مع النصر، قدم مستويات جيدة في المباريات الأولى من الموسم الجديد، وأسهم في التتويج بالبطولة العربية.

البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى النصر في الموسم الماضي قادما من ستاد ريمس الفرنسي.

بشكل عام شارك جيسلان مع النصر في 32 مباراة.

وصنع الظهير الإيفواري 4 أهداف، وتلقى 3 بطاقات صفراء.

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