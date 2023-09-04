تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أستون فيلا، ليقود فريقه لفوز مريح في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول السهل على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-0، في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.9 درجة من عشرة.

فيما كان ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة من عشرة.

وسجل صلاح هدفين في 4 مباريات هذا الموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 309 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 188 هدفا وصنع 81 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول أستون فيلا
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