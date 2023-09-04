أحمد ياسين: الاتحاد السكندري بوابتي للعودة لمنتخب مصر

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد ياسين

يرى أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري أن الفريق الأخضر سيكون طريقه للعودة من جديد إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة.

أحمد ياسين

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال أحمد ياسين عبر قناة صدى البلد: "أنهيت انضمامي إلى الاتحاد السكندري في جلسة واحدة مع محمد مصيلحي رئيس النادي".

وأضاف "سأحاول تحقيق أقصى استفادة من العمل مع طارق العشري المدير الفني للفريق ومن خلاله أستطيع العودة إلى منتخب مصر".

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وأكمل "عقدت أكثر من جلسة مع بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي لمعرفة أسباب استبعادي من المشاركة ولكن هناك أمور لا يمكن أن أفصح عنها، وفي النهاية أحترم وجهة نظره".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني لمنتخب مصر تواصل معي في الدور الأول من الموسم الماضي ولكن ابتعادي عن المشاركة أبعدني عن الانضمام للمنتخب".

وانضم أحمد ياسين من البنك الأهلي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

أحمد ياسين البنك الأهلي الاتحاد السكندري منتخب مصر
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