المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي

عبر أحمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني عن سعادة مسؤولي ناديه بمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي.

وأوقعت قرعة بطولة الدوري الإفريقي الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في دور الـ8.

وقال أحمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نحن كنادي سيمبا سعداء جدا بالاشتراك في هذه البطولة الجديدة الدوري الإفريقي لكرة القدم وأن الأهلي جزءا من هذه البطولة لأنها تضم أفضل 8 فرق في إفريقيا ونحن من ضمنهم وهذا الأمر يجعلنا فخورين جدا".

وأضاف "سنواجه الأهلي وهي مباراة كبيرة ومرتقبة وكلنا نعرف أن أكبر جزء من إفريقيا سيشاهد هذه المواجهة لأنها مباراة تسويقية بالنسبة لنا نبيع فيها علامتنا التجارية ونعرف الناس من نحن ومن هو نادي سيمبا وماذا يمثل".

وواصل "مباراة الأهلي ستكون صعبة جدا ولكي تكون عظيما في إفريقيا لابد أن تهزم العظماء، نحن ننظر إلى الأهلي كنموذج يحتذى به بالنسبة لنا وكل ناد في إفريقيا يريد أن يكون الأول مثل الأهلي واللعب ضده هو مواجهة المثل الأعلى".

وأكمل "نريد أن نفوز بالمباراة ونخرج الأهلي من البطولة، نحن نعرف جيدا أن هذا الأمر صعب ولكن سنقاتل من أجل ذلك".

وشدد "ملعبنا يتسع لـ60 ألف مشجع وفي مباراة الأهلي سيكون كامل العدد".

وأوضح "توقيت بطولة الدوري الإفريقي مناسب ولا يؤثر على أي شيء في دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "لم نتسلم لائحة بطولة الدوري الإفريقي حتى الآن ولا نعلم قيمة الجوائز المالية إلا من الإنترنت".

وانتقل للحديث عن لاعب فريق لويس ميكيسوني قائلا: "هو لم يكن سعيدا بالعودة إلى تنزانيا لأنه كان في المستوى الأعلى مع الأهلي وبالنسبة له هذه العودة معناها أنه يريد أن يظهر إمكانياته لأن الوقت لم يتح له بشكل كاف في القاهرة مع الفريق الأحمر، وهذه المباراة بالنسبة له لكي يثبت أنه يستطيع اللعب في أي ناد بالمستوى العالي".

وأفصح "حاولنا مرات عديدة أن نستعيد ميكيسوني من الأهلي قبل أن ينتقل إلى السعودية لكن الأمر كان صعبا جدا نظرا للتكلفة المالية العالية، وبعد نهاية مشواره في السعودية عاد إلى الأهلي ومنه إلى موزمبيق ثم أنهى عقده مع النادي الأحمر وتدخل سيمبا وتعاقد معه بعد أن أصبح لاعبا حرا".

وأتم تصريحاته "من الصعب شراء لاعب من الأهلي نظرا لارتفاع السعر والراتب وأشياء أخرى كثيرة والأسهل بالنسبة لنا كان استعادة ميكيسوني بعد نهاية تعاقده مع الأهلي".