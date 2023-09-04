يد - "ننتظر تدخل الوزارة وإلا".. عبد الباري يكشف لـ في الجول تطورات أزمة القيد بـ الزمالك

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 00:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد - البطولة العربية

كشف حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد لنادي الزمالك تطورات أزمة القيد في الفريق في ظل الإصابات التي تضرب الفريق.

وتغلب الزمالك على المعادي في الجولة الأولى من دوري المحترفين في مباراة شهدت مشاركة 10 لاعبين فقط بينهم لاعبان في مركز حراسة المرمى من الفريق الأول، واكتملت القائمة بلاعبين شباب من مواليد 2004. (طالع التفاصيل)

حمادة عبد الباري لـFilGoal.com: "نعاني أزمة كبيرة قبل مباراة الغد أمام سموحة. نملك في قائمتنا 10 لاعبين فقط مؤهلين للمشاركة، منهم اثنين مصابين هما أكرم يسري ومحمد علاء (لوكا) وبينهم حارسي مرمى".

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وأصيب محمد علاء "لوكا" بمزق في عضلات البطن، إلا أنه أصر على إكمال المباراة بسبب قلة اللاعبين.

وأوضح "ننتظر تدخل وزارة الرياضة لحل الموقف وتسليم بطاقات اللاعبين العشرة الآخرين من جددوا عقودهم وتعاقدنا معهم، وإلا سنكون في كارثة قد تكلفنا خسارة كل البطولات والانسحاب من بطولة إفريقيا".

وأتم "احتمالية عدم السفر لمواجهة سموحة؟ هذا قرار الإدارة وما يقررونه سنلتزم به. قد نلعب المباراة بفريق 2004 مثل اللقاء الماضي، لكن وقتها لن نستطيع خوض مباراة أصحاب الجياد التالية بهم لأن اللائحة تمنع خوض 3 مباريات متتالية بفريق مواليد 2004".

وتغلب الزمالك على المعادي بنتيجة 29-28 في الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

السبب في وضع الزمالك الحالي هو عدم سداد مبلغ 8 ملايين جنيه، قيمة المستحقات المتأخرة.

ولحين سداد المبلغ لن يتم قيد اللاعبين الجدد، أو اللاعبين الذين انتهت عقودهم وتم تجديدها مثل أسطورة الفريق أحمد الأحمر.

وتم الاتفاق قبل البطولة العربية على تأجيل المبلغ لحين انتهاء البطولة، وقد انتهت هذه المهلة بالفعل.

واحتل الزمالك المركز الثاني في البطولة العربية، بخسارة النهائي أمام الكويت الكويتي.

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