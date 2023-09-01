كرة يد - بـ 10 لاعبين فقط.. الزمالك يهزم المعادي في أولى المباريات تحت العقوبة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - البطولة العربية

تغلب الزمالك على المعادي بنتيجة 29-28 في الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

وشهدت المباراة مشاركة الزمالك بـ 10 لاعبين فقط بينهم لاعبان في مركز حراسة المرمى من الفريق الأول، واكتملت القائمة بلاعبين شباب من مواليد 2004.

وأصيب محمد علاء "لوكا" بمزق في عضلات البطن، إلا أنه أصر على إكمال المباراة بسبب قلة اللاعبين.

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السبب في وضع الزمالك الحالي هو عدم سداد مبلغ 8 ملايين جنيه، قيمة المستحقات المتأخرة.

ولحين سداد المبلغ لن يتم قيد اللاعبين الجدد، أو اللاعبين الذين انتهت عقودهم وتم تجديدها مثل أسطورة الفريق أحمد الأحمر.

وتم الاتفاق قبل البطولة العربية على تأجيل المبلغ لحين انتهاء البطولة، وقد انتهت هذه المهلة بالفعل.

واحتل الزمالك المركز الثاني في البطولة العربية، بخسارة النهائي أمام الكويت الكويتي.

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