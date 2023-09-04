"آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - جون أوكلي

أوضح جون أوكلي لاعب المقاولون العرب السابق تفاصيل أزمته مع الفريق بعد فسخ تعاقده من طرف واحد والانتقال لصفوف السويحلي الليبي.

وأعلن نادي السويحلي تعاقده مع جون أوكلي، وقرر المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد النادي الليبي. (طالع التفاصيل)

وقال جون أوكلي عبر أون تايم سبورتس 1: "بعد نهاية الموسم تحدثت مع شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بشأن الحصول على مستحقاتي المتأخرة لأن لدي التزامات عائلية وأريد الحصول على راتبي".

أخبار متعلقة:
رئيس المقاولون الأسبق: صلاح رفض الأهلي وعرضا عربيا.. وهذا ما دار بيننا بعد إصابة راموس له المقاولون العرب يشكو السويحلي الليبي بسبب جون أوكلي المقاولون العرب يشكو أوكلي إلى فيفا بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عماد الدين بوبكر إلى المقاولون العرب

وأضاف "أخبرني بأنني سأتسلم الأموال وبعد مباراة الأهلي الأخيرة لي في الموسم لم أحصل على أي شيء".

وأكمل "نادي المقاولون العرب يدين لي بـ 25% من مستحقاتي عن آخر موسمين بالإضافة لراتب 4 أشهر أخرى".

وتابع "تحدثت مع المحامي الخاص بي وأخبرته أنني غادرت بعد مباراة الأهلي لعدم الحصول على مستحقاتي وطلب مني أن أرسل خطابا تحذيريا للمقاولون العرب".

وأردف "أرسلت خطابا للنادي ولم أحصل على أي رد، وفي نهاية الـ 15 يوما أصبح قانونا من حقي فسخ تعاقدي، وأرسل المحامي الخاص بي خطابا للمقاولون العرب بفسخ تعاقدي".

وأتم "هل سأعود للدوري المصري مجددا؟ آمل ذلك، لكن ليس في المقاولون العرب".

ولا تعد تلك أول أزمة تحدث في المقاولون العرب بسبب رواتب اللاعبين الأجانب، فسبق أن كشف الكولومبي لويس إدوارد تأخر مستحقاته أيضا عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

وخاض أوكلي 50 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 19 هدفا.

ونجح أوكلي في تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب أوكلي 35 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 12 هدفا.

وسجل أوكلي تسعة أهداف في الدوري الموسم الماضي وصنع ثلاثة آخرين.

جون أوكلي المقاولون العرب السويحلي الليبي
نرشح لكم
العطار يوضح كيفية حل أزمة قيد الزمالك.. ومشكلة فيديو الحكام وزيادة أعداد الجماهير خبر في الجول - جلسة صلح بين سموحة وأجايي مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول محتوى خطاب المحكمة الرياضية بشأن أزمة بوطيب المندوه يكشف موقفه من قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك.. وكيفية حل أزمات القيد خبر في الجول – منافسا المصري.. زد يدخل مفاوضات ضم العش من المحلة
أخر الأخبار
مصدر من سلة الزمالك يوضح لـ في الجول موعد قيد الصفقات الجديدة 3 دقيقة | كرة سلة
يد - "ننتظر تدخل الوزارة وإلا".. عبد الباري يكشف لـ في الجول تطورات أزمة القيد بـ الزمالك 15 دقيقة | كرة يد
طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول 42 دقيقة | الدوري الإسباني
"آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل 43 دقيقة | الدوري المصري
العطار يوضح كيفية حل أزمة قيد الزمالك.. ومشكلة فيديو الحكام وزيادة أعداد الجماهير 51 دقيقة | الدوري المصري
الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين ساعة | الكرة المصرية
تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي