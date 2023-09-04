"آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل

أوضح جون أوكلي لاعب المقاولون العرب السابق تفاصيل أزمته مع الفريق بعد فسخ تعاقده من طرف واحد والانتقال لصفوف السويحلي الليبي.

وأعلن نادي السويحلي تعاقده مع جون أوكلي، وقرر المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد النادي الليبي. (طالع التفاصيل)

وقال جون أوكلي عبر أون تايم سبورتس 1: "بعد نهاية الموسم تحدثت مع شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بشأن الحصول على مستحقاتي المتأخرة لأن لدي التزامات عائلية وأريد الحصول على راتبي".

وأضاف "أخبرني بأنني سأتسلم الأموال وبعد مباراة الأهلي الأخيرة لي في الموسم لم أحصل على أي شيء".

وأكمل "نادي المقاولون العرب يدين لي بـ 25% من مستحقاتي عن آخر موسمين بالإضافة لراتب 4 أشهر أخرى".

وتابع "تحدثت مع المحامي الخاص بي وأخبرته أنني غادرت بعد مباراة الأهلي لعدم الحصول على مستحقاتي وطلب مني أن أرسل خطابا تحذيريا للمقاولون العرب".

وأردف "أرسلت خطابا للنادي ولم أحصل على أي رد، وفي نهاية الـ 15 يوما أصبح قانونا من حقي فسخ تعاقدي، وأرسل المحامي الخاص بي خطابا للمقاولون العرب بفسخ تعاقدي".

وأتم "هل سأعود للدوري المصري مجددا؟ آمل ذلك، لكن ليس في المقاولون العرب".

ولا تعد تلك أول أزمة تحدث في المقاولون العرب بسبب رواتب اللاعبين الأجانب، فسبق أن كشف الكولومبي لويس إدوارد تأخر مستحقاته أيضا عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

وخاض أوكلي 50 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 19 هدفا.

ونجح أوكلي في تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب أوكلي 35 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 12 هدفا.

وسجل أوكلي تسعة أهداف في الدوري الموسم الماضي وصنع ثلاثة آخرين.